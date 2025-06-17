حبس سوداني متهم بقتل زوجته الأمريكية طعنا بالسكين في الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سوداني الجنسية لاتهامه في واقعة طعن زوجته وابنته بسلاح أبيض "سكين“، إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب حيث لفظت زوجته أنفاسها متأثرة بإصابتها، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، في واقعة طعن شخص لزوجته وابنته بسلاح أبيض "سكين“، وذلك إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب، أن الزوجة وابنتها جنسيتهما أجنبية ولديهما جواز سفر أمريكي.

وأكد الفحص الطبي المبدئي أن الزوجة كانت تعاني من إصابات خطرة وتوفيت بعد ساعات من نقلها المستشفى متاثرة بجروحها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وعززت الإسعاف بسيارة لنقل المصابين لمستشفى القاهرة الجديدة.

وخلال الفحص تبين أن الزوج تشاجر مع زوجته، ثم استل سلاحًا أبيض "سكين" وطعن زوجته وابنته، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

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