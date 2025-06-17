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حوادث

مصروف البيت أشعل مشاجرة دامية، حبس عاطل متهم بقتل نجله بحدائق القبة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل بتهمة قتل نجله طعنا بسلاح أبيض بدائرة القسم بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


تلقت مباحث  قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شاب مصابا بجرح طعني وتوفي عقب دخوله المستشفى بعدة أيام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفي واستجوبت أهل المتوفي.

وقال أهل المتوفي: إن مشاجرة نشبت بين ابنهم ووالده بسبب خلافات أسرية حول مساعدته ماليا في مصروف المنزل، تعدي فيها الأول على الأخير الذي قام بدوره بطعنه بسلاح أبيض فاسقطه غارقا في دمائه.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

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