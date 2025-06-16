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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوغندي ملفات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأوغندي، فيتو

 جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية في جمهورية أوغندا اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية - الأوغندية والتنسيق والتشاور تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا في مختلف المجالات

 شهد الاتصال تبادل الرؤى حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري والمجالات الفنية والتنموية بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة. كما تناول الاتصال أهمية تفعيل آليات التعاون القائمة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

المشاورات السياسية والفنية بين مصر وأوغندا

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الترتيب لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية والفنية بين مصر وأوغندا بمشاركة وزراء الخارجية والري بالبلدين في أقرب فرصة، بما يساهم في دفع التعاون الثنائي قدمًا، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين على نحو مستدام، مشيرا الى أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من تعاون مثمر بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات الشراكة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

دفع مسار العلاقات الثنائية

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على الإعداد لزيارات متبادلة رفيعة المستوى، بما يسهم في دفع مسار العلاقات الثنائية ويعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.

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أوغندا العلاقات المصرية - الأوغندية المشاورات السياسية والفنية بين مصر وأوغندا

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