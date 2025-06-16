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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشيكي إجلاء رعايا بلاده من إسرائيل

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التشيكى، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم اتصالًا هاتفيًا من "يان ليبافسكي" وزير خارجية جمهورية التشيك.  

التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري

أثنى الوزير عبد العاطي على التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين، معربًا عن التطلع إلى تدفق المزيد من الاستثمارات التشيكية إلى مصر، ومشيدًا بالعلاقات السياحية المتنامية بين البلدين.

استئناف وقف إطلاق النار 

شهد الاتصال بحث التطورات المتلاحقة الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تناول الاتصال تصاعد التوتر في المنطقة في ظل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى وضرورة العمل على خفض التصعيد واحتواء الموقف.

إجلاء عدد من الرعايا التشيكيين من إسرائيل إلى الأراضي المصرية 

ومن جانبه، أعرب الوزير التشيكي عن تقديره للعلاقات المصرية التشيكية، وتطلعه للارتقاء بها في المجالات المختلفة، مبديًا تطلع بلاده لمساعدة الجانب المصري في إجلاء عدد من الرعايا التشيكيين من إسرائيل إلى الأراضي المصرية وإعادتهم إلى بلادهم، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

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جمهورية التشيك إجلاء عدد من الرعايا التشيكيين إسرائيل

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