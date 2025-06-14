السبت 14 يونيو 2025
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محافظات

محافظ أسوان يزور ضابط الشرطة المصاب فى مداهمة بؤرة مخدرات

محافظ أسوان يهدى
محافظ أسوان يهدى باقة من الورورد للظابط المصاب

 قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة الرائد أحمد طارق شمت، والذى أصيب أثناء أدائه للواجب الوطنى بمشاركته فى الحملة المكبرة لمداهمة إحدى البؤر شديدة الخطورة للإتجار بالمخدرات بمنطقة بركة الدماس نهاية الأسبوع الماضى. 

وأسفرت الحملة عن تصفية وضبط 7 من العناصر الإجرامية، مع ضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة، وخلال زيارته للبطل أحمد طارق، أهدى محافظ أسوان باقة من الورود له، مشيدًا بروح الإقدام والشجاعة التى يجسدها الضابط أحمد طارق وزملائه من رجال الشرطة البواسل الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لضرب كافة البؤر الإجرامية من أجل استتباب الأمن والأمان، وفرض السلم الإجتماعى داخل الشارع الأسوانى، فهؤلاء الأبطال يسطرون قيم الانضباط والولاء والإنتماء للوطن، وأداء واجبهم بإخلاص وتفانى، لتنعم بلدهم الغالية مصر بالأمان والأمان والإستقرار.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أهمية المحور الأمنى والمواجهة الحازمة لمشكلة انتشار المخدرات فى المبادرة التى تم إطلاقها بعنوان "أسوان بلا أدمان"، ويتم ذلك بواسطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل.

ولفت إلى أن المبادرة تضم أيضًا محور تقديم العلاج المجاني المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكذا محور التوعية،وقد شهدت الفترة الحالية جهود مكثفة من الجميع سواء أجهزة أمنية أو تنفيذية أو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة السلبية، والحفاظ على أبنائنا من خطر المخدرات والإدمان.

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​ أسوان مخدرات ورود أسلحة مخدر

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