محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمرور الميدانى فى أول يوم لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، عدد من لجان الإمتحانات، والتى ستستمر حتى 10 يوليو القادم بإجمالى 27 لجنة امتحانية رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس للنظامين الحديثة والقديم.

جولة تفقدية داخل لجنة مدرسة إدفو

وخلال جولته التفقدية داخل لجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة، والتى تضم 385 طالب وطالبة داخل 20 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية بالكلح غرب، والتى تضم 316 طالب وطالبة داخل 16 لجنة فرعية، برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم، ورئيس المدينة عاطف كامل.

واطمئن الدكتور إسماعيل كمال على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، فضلًا عن وجود الزائر الصحي باللجان، وجاهزية المستشفيات والإسعاف والكهرباء للتدخل الفورى والتعامل مع أى أحداث طارئة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمنع الغش في أي لجنة امتحانية ليحصل كل طالب على حقه كاملًا، وخاصة في ظل منظومة التفتيش المحكمة التي يتم تنفيذها باستخدام أحدث الأجهزة وذلك أثناء دخول الطلاب للمدارس، وهو الذي يتوازى مع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميداني على محيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أي عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لتحقيق الهدوء الكامل أمام أبنائنا الطلاب للحصول على أعلى الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة.

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