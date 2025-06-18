الصين تبدأ إجلاء رعاياها من طهران

ذكرت وكالة خدمة أخبار الصين، اليوم الأربعاء، أن بكين نظمت عملية لإجلاء أول دفعة من رعاياها من إيران.

وأضافت الوكالة التي تديرها الدولة أن الرعايا الصينيين غادروا البلاد برا من طهران إلى تركمانستان الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وشنت إيران وإسرائيل ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض الأربعاء مع دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.

وحذر الرئيس الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، من أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد. وفي حين قال إنه لا توجد نية لقتل المرشد الأعلى الإيراني "في الوقت الراهن"، فإن تعليقاته إلى موقف أكثر تشددا تجاه إيران، في الوقت الذي يدرس فيه إمكان زيادة التدخل الأمريكي.

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