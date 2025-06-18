الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ننشر أسماء العزب المعتمدة في الأحوزة العمرانية بنطاق 7 مراكز بالدقهلية

محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد الأحوزة العمرانية، فيتو

اعتمدت محافظة الدقهلية الأحوزة العمرانية بنطاق 7 مراكز علي مستوى المحافظة.

وجاءت أسماء العزب المعتمدة كالتالي: 

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70 عزبة، في 7 مراكز هي: المنصورة، المنزلة، بني عبيد، منية النصر، بلقاس، ميت سلسيل، دكرنس، ويؤكد على الانتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين.

وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتضافر كافة الجهود للجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوزة العمرانية اعتماد الاحوزة العمرانية الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان الهيئة العامة للتخطيط العمراني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية مطالب المواطنين مصالح المواطن مستوى المحافظة مراكز المحافظة

مواد متعلقة

النيابة تطلب التحري حول التعدي على بلوجر وآخر في روض الفرج

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في مونديال الأندية بعد التعادل مع مونتيري

إيران تعلن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لتصنيعها بطهران وأصفهان وألبرز

إذاعة الاحتلال: إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

تضم 9 دول، العراق يعلن تشكيل خلية أزمات عربية للتأهب للطوارئ النووية

ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

صلاح وجها لوجه ضد مرموش، موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

بعد التصعيد العسكري بالمنطقة، تعرف على جهود الدولة لحماية الأمن القومي المصري

خدمات

المزيد

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما مدى ارتباط القول بالعمل الصالح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية