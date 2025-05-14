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محافظات

محافظ الدقهلية: اعتماد الأحوزة العمرانية لأكثر من 120 قرية قريبًا

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فيتو

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن توقف الاحوزة العمرانية بالمحافظة منذ عام  2006 بما يفيد بأن الدقهلية مظلومة في هذا الملف، وقريبا سيتم الإعلان عن الانتهاء من اعتماد أكثر من 120 قرية.

محافظ الدقهلية يناقش ملف الأحوزة العمرانية من الصحفيين المتوقف من 2006

وقال محافظ الدقهلية: "بكل شفافية كنت متصور أن الموظفين مقصرين وجدت بالتواصل مع وزير الإسكان والمسئولة عن الأحوزة ان الدقهلية أفضل محافظة".

وقال المحافظ إن الدقهلية ستحظى بنصيب الأسد في الاحوزة القادمة، حيث أن  أكثر من 500 قرية نصفهم في 5 مراكز  تتمثل في “ميت غمر، أجا، المنزلة،بلقاس، السنبلاوين ”
لهم أولوية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 120 قرية بالفعل من إجراءات الحيز العمراني وعلى وشك الاعتماد وفي وقت قريب ستظهر للمواطن بعد إنهاء كافة الاعتمادات، ونتابع الملف علي قدم وساق. 

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