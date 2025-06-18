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رياضة

راموس يقود مونتيري أمام إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

مونتيري، فيتو
مونتيري، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن الجهاز الفني لفريق مونتيري المكسيكي تشكيل فريقه أمام  إنتر ميلان الإيطالي  بالجولة الأولى ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

تشكيل مونتيري أمام إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل مونتيري كالآتي:

 

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري 

تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد مونتيري عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف، في حين أن مونتيري كان بطل كأس أبطال كونكاكاف عام 2021.

 

ويتواجد إنتر ميلان في مجموعة تضم كلًا من مونتيري، ريفر بليت وأوراوا.

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا.

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً.

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًّا.

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