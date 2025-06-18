التعادل يسيطر على مباراة إنتر ميلان ومونتيري بعد مرور 70 دقيقة

كأس العالم للأندية، ما زال التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة فريقي إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري بهدف لكل فريق بعد مرور 70 دقيقة من مباراة الفريقين بالجولة الأولى ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة إنتر ميلان ومونتيري

وجاءت فرصة لإنتر بعد فاصل من التمريرات تنتهي عند بافارد ويسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

ثم عرضية لانتر كاد ان يقابلها لاوتارو بتسديدة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة.

وهدف ضائع لإنتر بعد تمريرة عرضية من باريلا ويقابلها دارميان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

وفرصة هدف ل مونتيري بعد تسديدة قوية من أوكامبوس على حدود منطقة الجزاء وتصطدم في الدفاع وتخرج ركنية.

وجاء هدف مونتيري الأول بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ورأسية قوية من راموس داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 25.

وجاء هدف إنتر ميلان الأول بعد تمريرة عرضية من أوجوستو داخل منطقة الجزاء ويقابلها لاوتارو مارتينيز بلمسة من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 42.

تشكيل إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام مونتيري كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دارميان - باريلا - أسلاني - مختاريان - كارلوس.

خط الهجوم: إسبوسيتو - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل مونتيري أمام إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل مونتيري كالآتي:

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري

تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد مونتيري عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف، في حين أن مونتيري كان بطل كأس أبطال كونكاكاف عام 2021.

ويتواجد إنتر ميلان في المجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من مونتيري، ريفر بليت وأوراوا ريد دايموندز.

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا.

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً.

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًّا.

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