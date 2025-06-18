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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب على mbc مصر

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

بدأت قناة MBC مصر مؤخرًا عرض مسلسل مطعم الحبايب، وهو العرض التليفزيوني الأول له بعد النجاح الكبير الذي حققه عند عرضه لأول مرة على منصة شاهد الرقمية في العام الماضي.

ويبحث الجمهور المحب لهذه النوعية من الأعمال الدرامية عن كل ما يتعلق بالعمل خاصة أن حلقاته مشوقة وأبطاله يقدمون أدوارهم بإبداع. 

 

مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب على MBC مصر 

وتعرض قناة MBC مصر مسلسل مطعم الحبايب يوميًّا من الأحد إلى الخميس وذلك في تمام الساعة 7 مساء.

 

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب 

مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة.

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