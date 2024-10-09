يحظى مسلسل مطعم الحبايب بنسبة مشاهدة عالية، ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله ومن أبرزها عدد حلقاته.

كم عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب؟

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.

تفاصيل شخصية أحمد مالك في مسلسل مطعم الحبايب

ويقدم الفنان أحمد مالك خلال مسلسل مطعم الحبايب شخصية صبحي، وهو شاب عمل في العديد من المطاعم ولكن بسبب طموحه وكخطوة في مشواره نحو امتلاك مطعم خاص به يعمل على “عربية كبدة وسجق" في إحدى المناطق الشعبية تحمل اسم سلطان الكبدة، ويسعى حثيثًا لامتلاك مطعمه الخاص وتجمعه الصدفة بالشيف أبو المجد “بيومي فؤاد” في ظروف خاصة ويتذوق طعامه ويعجب به ويدعوه للعمل لديه في “مطعم الحبايب” الذي سيفتتحه قريبًا ولكن صبحي يرفض لرغبته في تحقيق حلمه ولكن القدر يحرمه من هذا الحلم حينما تستحوذ “البلدية” على “عربية الكبدة” الخاصة به فيقرر الانضمام لفريق الشيف أبو المجد في مطعم الحبايب.

يختار الشيف أبو المجد الشاب صبحي ليقود المطبخ في مطعمه وبالرغم من خبرته في مطاعم سابقة والعمل في الشارع إلا أن صبحي يواجه الكثير من الصعوبات في عمله بمطعم الحبايب بسبب ضغط العمل وصعوبة السيطرة على “الشيفات”.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.