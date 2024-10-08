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ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية أحمد مالك في مسلسل مطعم الحبايب

أحمد مالك، فيتو
أحمد مالك، فيتو

يعد مسلسل مطعم الحبايب من أبرز وأهم الأعمال الفنية التي تعرض حاليًا ويتابعها الكثيرون في الوطن العربي، ويقدم الفنان أحمد مالك شخصية مميزة ومختلفة من خلاله.

ويقدم مالك شخصية صبحي، وهو شاب عمل في العديد من المطاعم ولكن بسبب طموحه وكخطوة في مشواره نحو امتلاك مطعم خاص به يعمل على “عربية كبدة وسجق" في إحدى المناطق الشعبية تحمل اسم سلطان الكبدة، ويسعى حثيثًا لامتلاك مطعمه الخاص وتجمعه الصدفة بالشيف أبو المجد “بيومي فؤاد” في ظروف خاصة ويتذوق طعامه ويعجب به ويدعوه للعمل لديه في “مطعم الحبايب” الذي سيفتتحه قريبًا ولكن صبحي يرفض لرغبته في تحقيق حلمه ولكن القدر يحرمه من هذا الحلم حينما تستحوذ “البلدية” على “عربية الكبدة” الخاصة به فيقرر الانضمام لفريق الشيف أبو المجد في مطعم الحبايب.

يختار الشيف أبو المجد الشاب صبحي ليقود المطبخ في مطعمه وبالرغم من خبرته في مطاعم سابقة والعمل في الشارع إلا أن صبحي يواجه الكثير من الصعوبات في عمله بمطعم الحبايب بسبب ضغط العمل وصعوبة السيطرة على “الشيفات”.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

 مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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