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رياضة

كأس العالم للأندية، التشكيل الرسمي لمباراة صن داونز ضد أولسان الكوري

صن داونز الجنوب إفريقي،
صن داونز الجنوب إفريقي، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه أولسان الكوري الجنوبي، والمقرر إقامتها في الواحدة فجر اليوم الأربعاء بمدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم الأندية 2025.

 

وجاء تشكيل صن داونز أمام أولسان الكوري:

ويليامز، خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا، مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني، ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

تشكيل صن داونز
تشكيل صن داونز، فيتو

 

بينما تشكيل أولسان ضد صن داونز:

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

تشكيل أولسان
تشكيل أولسان الكوري، فيتو

 

أولسان ضد صن داونز

مباراة أولسان ضد صن داونز لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آمالها في التأهل لدور الـ 16، لا سيما أن فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي هما المرشحان الأوفر حظًّا نظريًّا لعبور دور المجموعات.

ويشارك أولسان وصن داونز في بطولة كأس العالم للأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

تأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

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