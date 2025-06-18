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محافظات

بتوجيهات وزير التموين ومحافظ دمياط.. حملة رقابية مكثفة

ضبط 5.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المجازر بدمياط

حملة تموينية رقابية
حملة تموينية رقابية موسعة لضبط الأسواق بدمياط، فيتو

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط حملة رقابية موسعة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

 

التعاون مع الطب البيطري والصحة والبيئة

وقاد الحملة  مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في شئون البيئة، ومديرية الطب البيطري، والصحة، ومجلس مدينة الزرقا، والوحدة المحلية بشرمساح، وذلك لمداهمة أحد المجازر الواقعة بنطاق المركز.

 

حملة تموينية رقابية موسعة لضبط الأسواق بدمياط
حملة تموينية رقابية موسعة لضبط الأسواق بدمياط، فيتو

ضبط كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 5.5 طن من الدواجن ومجزءاتها، كانت معبأة داخل شكاير، وتضم جلود دواجن، وأوراك، وفيليه، وهياكل، وجميعها متغيرة الخواص وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وفقًا لتقرير الطب البيطري. كما تبين أن الكميات المضبوطة كانت دون فواتير رسمية تدل على مصدرها.

 

تحرير محضر والعرض على النيابة العامة

وحررت مديرية التموين محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتصرف في القضية.

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التعاون مع الطب البيطرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملة تموينية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غير صالحة للإستهلاك مديرية الطب البيطرى وزير التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين بدمياط

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