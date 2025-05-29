تحرير 57 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بدمياط الجديدة (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدي عبد الكريم حملة موسعة بمدينة دمياط الجديدة وذلك بالتنسيق مع مديريتَي الطب البيطري والصحة وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة.

وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز ومستودعات الغاز لضبط المنظومة التموينية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية

مخالفات تموينية متنوعة

أسفرت الحملة عن تحرير 57 محضرًا تموينيًا للمخالفين بعد رصد عدد من المخالفات المتنوعة والتي شملت حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر إلى جانب عدم الإعلان عن أسعار السلع كما تم ضبط مخالفات تتعلق بنقص أوزان اسطوانات الغاز وإدارة أنشطة بدون ترخيص بالإضافة إلى رصد عدد من المنشآت التي تعمل بدون شهادات صحية للعاملين بها.

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

وشاركت المديرية أيضا في الجهود المشتركة التي أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة والجمبري والكاليماري بلغ إجمالي وزنها 1100 كيلوجرام حيث تبين من الفحص عدم صلاحية تلك المضبوطات للاستهلاك الآدمي ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

وأكدت مديرية التموين بدمياط أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات محافظ دمياط لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تموينية تهدد استقرار السوق أو تمس صحة وسلامة المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.