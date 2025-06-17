الحكومة: التزام كامل بنسب الإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، وهي الصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة

وأشار الوزير، في ختام مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: وتم الوفاء بها.

التزام الحكومة بنسب الإنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة

وأوضح الوزير، أنه يؤخذ الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.

الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.

مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.

ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.

وأكد وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبرًا عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.

وأشار فوزي إلى أن أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول في إعداده.

وقال الوزير: ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.

النواب يوافق نهائيا على 66 مشروع قانون مُقدما من الحكومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على 66 مشروع قانون مُقدما من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.

مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.

مجلس النواب يوافق على موازنته التفصيلية

ووافق البرلمان على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب عن العام المالي 2025/2026.

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