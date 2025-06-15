جماهير الزمالك تشعل أجواء "حنة" ناصر منسي بالشماريخ والهتافات بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية أجواء احتفالية استثنائية خلال حفل "حنة" ناصر منسي، نجم نادي الزمالك، حيث أشعل أعضاء رابطة مشجعي الزمالك "الوايت نايتس" الأجواء بالشماريخ والهتافات الحماسية المعروفة للنادي ولاعبيه.

ناصر منسي يحمل الشماريخ وسط محبيه

وظهر اللاعب وهو يحمل الشماريخ وسط محبيه، بينما علت الهتافات والزغاريد، في مشهد يعكس مدى حب الجماهير ودعمها الكبير له، في أجواء مزجت بين الطابع الشعبي والانتماء الكروي.

الوايت نايتس يشعلون أجواء "حنة" ناصر منسي بالشماريخ والهتافات في الشرقية،فيتو

الوايت نايتس يشعلون أجواء "حنة" ناصر منسي بالشماريخ والهتافات في الشرقية،فيتو

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك

واكتست شوارع قرية شرويدة وواجهات المنازل بالزينة والأضواء المبهجة، خاصة في محيط منزل اللاعب، حيث نُصِب “صوان” كبير لاستقبال المهنئين من الأهل والأصدقاء وأبناء القرية، الذين توافدوا بالمئات لمشاركة ابن قريتهم فرحته.

الوايت نايتس يشعلون أجواء "حنة" ناصر منسي بالشماريخ والهتافات في الشرقية،فيتو

الوايت نايتس يشعلون أجواء "حنة" ناصر منسي بالشماريخ والهتافات في الشرقية،فيتو

ناصر منسي ، الذي يحظى بشعبية كبيرة في قريته، لم يُخفِ امتنانه لهذا الحب، إذ قام بذبح عدد من الماشية وتنظيم مأدبة عشاء ضخمة لأهل قريته، كما تم تجهيز مسرح ودي جي لإضفاء أجواء احتفالية صاخبة يتفاعل معها الجميع.

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