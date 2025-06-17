ساويرس: لا يمكن أن نستمر في دعم كيانات خاسرة دون إصلاح حقيقي ورقابة صارمة

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن القطاع الخاص في مصر يشهد نموًا وازدهارًا ملحوظًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه أصبح يمثل 80% من حجم الاقتصاد.

وتابع "لا يمكن أن تستمر الدولة في دعم كيانات خاسرة، دون إصلاح حقيقي أو رقابة صارمة".

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

وأوضح ساويرس، في تصريحات لقناة "العربية Business": أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، سواء عبر فرص العمل أو جذب الاستثمارات أو تعزيز الناتج المحلي، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تمنحه مساحة أكبر من الحرية والدعم للاستمرار في هذا المسار الإيجابي.

التحدي الحقيقي: سداد القروض الخارجية

ولفت إلى أنه على الرغم من مؤشرات النمو، فإن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا تتعلق بقدرة الدولة على سداد التزاماتها من القروض المستحقة حتى نهاية العام.

وأضاف:"هذا الملف يتطلب وضع خطة مالية واضحة ومدروسة، حتى نضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وعدم تعرض العملة المحلية لضغوط جديدة".

إدارة الدولة للمصانع والخدمات تعاني ضعفًا واضحًا

وانتقد ساويرس نمط الإدارة الحكومية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ليست مقصورة على مصر فقط، بل موجودة في عدة دول، لكنها تظهر بوضوح في خسائر بالمليارات تتكبدها شركات القطاع العام، مكافآت ضخمة تُمنح للمسؤولين دون تقييم حقيقي للأداء، غياب آليات واضحة للمحاسبة والمساءلة.

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