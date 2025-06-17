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اقتصاد

نجيب ساويرس: لا توجد أزمة في الدولار.. والقلق الحقيقي في سداد القروض

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: أن سعر الدولار مستقر في مصر ولا توجد أي أزمات في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات، وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، وتنامي نشاط القطاع الخاص.

 

الاقتصاد المصري في حالة جيدة نسبيًا

وقال ساويرس في تصريحات لقناة “العربية بيزنس”:"الوضع الاقتصادي جيد، ولا توجد أزمة راهنة في سوق الصرف، بفضل عوائد السياحة القوية، وتحسن الميزان التجاري نتيجة نمو الصادرات"

 

مؤشر مهم في استقرار الجنيه أمام الدولار


وأوضح أن هذا التحسن انعكس على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، وهو مؤشر مهم على نجاح السياسات النقدية الأخيرة.


التحدي الأكبر من ساويرس: سداد القروض المستحقة

رغم التفاؤل، حذر ساويرس من أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على سداد الديون المستحقة حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أي تأخر أو تعثر في السداد قد يُحدث ضغوطًا على سعر صرف الجنيه.

وأضاف:"يجب وضع خطة واضحة لسداد القروض، حتى لا تتأثر الثقة في الاقتصاد المصري أو قيمة العملة المحلية"

 

اليورو لا ينافس الدولار.. والفرنك هو ملاذ التحوط الأفضل

وفي سياق حديثه عن العملات العالمية، أوضح ساويرس أن اليورو لا يُعد منافسًا حقيقيًا للدولار في الوقت الراهن، الفرنك السويسري يظل الخيار الأفضل لمن يسعى إلى التحوط ضد تقلبات الأسواق.

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