مصرع عامل سقط من مبنى أثناء عمله بدمياط الجديدة

لقي شاب مصرعه اليوم إثر سقوطه من مرتفع أثناء أداء عمله بأحد مواقع البناء بمدينة دمياط الجديدة، في حادث مأساوي شهدته منطقة غرب حورس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغًا يفيد بسقوط الشاب خالد الشامي، الذي يعمل سباكًا، من أحد الأدوار العليا خلال تنفيذ أعمال صيانة بأحد العقارات السكنية. وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة دمياط الجديدة برفقة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقد تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وفي السياق ذاته، حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في موقع العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.