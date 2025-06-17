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حوادث

مصرع عامل سقط من مبنى أثناء عمله بدمياط الجديدة

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من مبنى أثناء عمله بدمياط الجديدة

لقي شاب مصرعه اليوم إثر سقوطه من مرتفع أثناء أداء عمله بأحد مواقع البناء بمدينة دمياط الجديدة، في حادث مأساوي شهدته منطقة غرب حورس.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغًا يفيد بسقوط الشاب خالد الشامي، الذي يعمل سباكًا، من أحد الأدوار العليا خلال تنفيذ أعمال صيانة بأحد العقارات السكنية. وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة دمياط الجديدة برفقة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقد تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وفي السياق ذاته، حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في موقع العمل.

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دمياط دمياط الجديدة مصرع عامل سقط من مبنى النيابة العامة

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