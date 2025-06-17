الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 570 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

رادار المرور
رادار المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

إصابة 7 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

ضبط قائدة سيارة ثنّت لوحاتها المعدنية للتحايل على القانون بالشروق

 

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و570 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول التحدث فى الهاتف الإنضباط المرورى الطرق السريعة والصحراوية السير بدون ترخيص تكثيف الحملات المرورية مخالفة تجاوز السرعة المقرر

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

ضبط قائدة سيارة ثنّت لوحاتها المعدنية للتحايل على القانون بالشروق

شهادات مضروبة ووظائف وهمية، القبض على مدير كيان تعليمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط محتال أنشأ كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالدقي

القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بالمقطم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

المؤبد للمتهم الرئيسي في جريمة "الحقيبة المدفونة".. الجنايات تُصدر أحكامًا رادعة بحق قتلة سيدة بسفاجا

كشف ملابسات فيديو ابتزاز سائقي الميكروباص بالنزهة وضبط المتهم

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك قبل الموسم الجديد

قنبلة موقوتة، خلافات حادة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان يتصالح مع أسرة الطفل صاحب الأزمة مع نجله

نجيب ساويرس: الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطأ استراتيجي ويهدد الأمن الغذائي (فيديو)

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيرسي تاو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 17/ 6/ 2025

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكتاب في المنام وعلاقته بسماع خبر سعيد قريبا

خالد الجندي: التوبة إلى الله لا يجب تأجيلها (فيديو)

لماذا أرسل النبي سليمان الهدهد إلى ملكة سبأ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية