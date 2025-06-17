ضبط قائدة سيارة ثنّت لوحاتها المعدنية للتحايل على القانون بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائدة سيارة ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقوم بثني لوحاتها المعدنية، في محاولة واضحة للتحايل على القانون بمنطقة الشروق بالقاهرة.

وبفحص الفيديو المتداول، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وضبط مالكتها، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.