الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائدة سيارة ثنّت لوحاتها المعدنية للتحايل على القانون بالشروق

ضبط قائدة سيارة ثنّت
ضبط قائدة سيارة ثنّت لوحاتها المعدنية للتحايل على القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائدة سيارة ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقوم بثني لوحاتها المعدنية، في محاولة واضحة للتحايل على القانون بمنطقة الشروق بالقاهرة.

 

وبفحص الفيديو المتداول، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وضبط مالكتها، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.

txt

شهادات مضروبة ووظائف وهمية، القبض على مدير كيان تعليمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

txt

ضبط محتال أنشأ كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالدقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزاوية الحمراء شرطة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء وزارة الداخلية قسم شرطة الزاوية

مواد متعلقة

شهادات مضروبة ووظائف وهمية، القبض على مدير كيان تعليمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط محتال أنشأ كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالدقي

القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بالمقطم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

المؤبد للمتهم الرئيسي في جريمة "الحقيبة المدفونة".. الجنايات تُصدر أحكامًا رادعة بحق قتلة سيدة بسفاجا

كشف ملابسات فيديو ابتزاز سائقي الميكروباص بالنزهة وضبط المتهم

القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

معاكسة فتاة تشعل معركة دامية بالمطرية.. والداخلية تضبط طرفي الواقعة

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

قنبلة موقوتة، خلافات حادة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك قبل الموسم الجديد

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أرسل النبي سليمان الهدهد إلى ملكة سبأ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ترامب: صبرنا ينفذ وعلي إيران الاستسلام غير المشروط الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران ومنظوماتنا الدفاعية تتصدي لها