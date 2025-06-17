إصابة 7 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين حالات اختناق وكدمات وجروح، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية في مدينة المستقبل، التابعة لدائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة بالعمارة رقم 26 بمساكن مبارك أمام المعهد الديني بمدينة المستقبل. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

ياسمين السيد أحمد، 28 عامًا – حالة اختناق، كنزي كريم حمدي، 8 سنوات – كدمة بالظهر،حسين كريم حمدي، 5 سنوات – جرح قطعي بفروة الرأس، ياسمين كريم حمدي، عامان – اختناق وكدمة بالوجه، هاني بشري سلامة، 55 عامًا – اختناق،عمرو أسامة محمد، 15 عامًا – اختناق، كريم حمدي عبد الحميد، 30 عامًا – اختناق

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ متابعة حالاتهم الصحية، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وبيان أسباب الحريق وظروفه وملابساته.

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