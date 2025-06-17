الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 10 قضايا مخدرات و42 سلاحا ناريا خلال حملة أمنية في أسيوط

حملة أمنية فى أسيوط،
حملة أمنية فى أسيوط، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة في حملة أمنية مكبرة بالفيوم


وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم مخدر الحشيش – مخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين بحوزة 17 متهمًا "لعدد منهم معلومات جنائية".

 

كما تم ضبط 42 قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت بنادق آلية – بنادق خرطوش – فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 99 متهمًا "لعدد منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 686 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

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