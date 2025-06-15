وزير الرياضة مشيدا بالأداء: كل الدعم لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء النادي الأهلي فى مباراته الأولى ضمن مشاركته فى منافسات كأس العالم للأندية بأمريكا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن النادي الأهلي يمثل كرة القدم المصرية ضمن منافسات أهم بطولة لكرة القدم للأندية فى العالم متمنيا التوفيق للأحمر خلال باقي المباريات وصعوده إلى الأدوار التالية ومنافسته على اللقب وهو ما يستحقه الفريق.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل المستمر مع البعثة والسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على الأوضاع الإدارية والفنية للفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الوزير على تقديم كامل الدعم من الدولة المصرية ومتابعته الشخصية لكافة التفاصيل المرتبطة بسير البعثة واحتياجاتها.



غضب في الأهلي بسبب تجاهل وزير الشباب والرياضة البعثة في أمريكا

وكانت حالة من الغضب سيطرت على مسئولي إدارة النادي الأهلي وبعثة الفريق بأمريكا، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعد تجاهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل مع البعثة أو الاطمئنان عليها أو إعلان دعمه للفريق منذ سفر البعثة حتى الآن خاصة أن الأهلي يمثل مصر في محفل رياضي هو الأكبر في العالم حاليًا ويشارك في المباراة الإفتتاحية فجر بعد غدًا الأحد أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

و تلقى المهندس خالد مرتجي أتصالًا هاتفيًّا من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، يطمئن فيه الأخير على فريق الأهلي واستعداداته قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية لتثير مزيد من الانتقادات للدكتور أشرف صبحي.

يذكر أن جميع الفرق العربية المشاركة بالبطولة حرصت حكوماتها والمسئولين عن الرياضة فيها على دعمهم ومساندتهم بشكل قوي قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

الأهلي وإنتر ميامي

تعادل الأهلي أمام وإنتر ميامي

وتعادل الأهلي سلبيا أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ 64 ألف مشجع، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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