شهد شاطئ مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عثور عدد من المواطنين على دولفين نافق ملقى بالقرب من مياه البحر، ما أحدث حالة من الارتباك بين المصطافين ودفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري نحو موقع البلاغ.

العثور على دولفين نافق بشاطىء بورفؤاد، فيتو

العثور على دولفين نافق بشاطئ بورفؤاد يثير حالة من الجدل بين المواطنين واستنفار للجهات البيئية

وتجمع عدد من المواطنين حول الدولفين النافق الذي ظهر على أحد الشواطئ المفتوحة بالمدينة الساحلية، فيما قام البعض بالتقاط صور للجثة التي بدت عليها علامات التحلل الجزئي، وسط تساؤلات عن أسباب نفوقه واحتمالية تكرار الحادث مستقبلا.

العثور على دولفين نافق بشاطىء بورفؤاد، فيتو

وفور تلقي البلاغ، توجهت لجنة متخصصة من محمية أشتوم الجميل التابعة لوزارة البيئة إلى موقع الحادث، حيث جرى فحص الكائن البحري النافق من قبل فريق علمي متخصص لتحديد نوعه، وظروف النفوق، ومدى وجود آثار لتلوث بيئي أو تصادم ميكانيكي قد يكون تسبب في موته.

العثور على دولفين نافق بشاطىء بورفؤاد، فيتو

دفن الدولفين بطرق أمنه

وبحسب مصادر مسؤولة داخل المحمية، فقد تم الاتفاق على نقل الدولفين ودفنه بطريقة آمنة بيئيا في المدفن الصحي المخصص لهذا النوع من الكائنات، وذلك لتفادي أي أضرار صحية أو بيئية قد تنجم عن بقائه في موقعه.

العثور على دولفين نافق بشاطىء بورفؤاد، فيتو

كما ناشدت الجهات المختصة جميع المواطنين بعدم التعامل المباشر مع الكائنات البحرية النافقة، والإبلاغ الفوري في حال رصد أي حالات مشابهة، مشددة على أن هذه الوقائع تمثل فرصة علمية لرصد الوضع البيئي في البحر المتوسط، وتحديد مستويات التلوث أو الخلل في التوازن البيولوجي إن وجدت.

وتجري الآن أعمال المتابعة والتحقيق البيئي من قبل الجهات المعنية، تمهيدا لإصدار تقرير مفصل حول نوع الدولفين وملابسات نفوقه.

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