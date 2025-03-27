إنقاذ 4 سلاحف بحرية بمحمية اشتوم الجميل في دمياط

نجحت محمية اشتوم الجميل بمحافظة دمياط في إنقاذ أربع سلاحف بحرية بالتعاون مع أحد شباب رجال الأعمال بالمحافظة، ويأتي ذلك ضمن توجهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

تفاصيل عملية الإنقاذ

وأوضحت وزيرة البيئة أن السلاحف التي تم إنقاذها تشمل ثلاث سلاحف من النوع الأخضر وسلحفاة واحدة من النوع ضخمة الرأس، حيث تم نقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية اشتوم الجميل لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتها قبل إعادتها إلى البحر المتوسط.

تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين

وفي خطوة مبتكرة لنشر الوعي البيئي، تم عرض تجارب إنقاذ السلاحف البحرية داخل أحد المطاعم المملوكة لرجل الأعمال المتعاون مع المحمية، وذلك عبر شاشة مخصصة، بهدف توعية الزوار بأهمية حماية الكائنات البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بهذا التعاون المثمر بين وزارة البيئة والمجتمع المدني، مؤكدةً على أهمية تكامل الجهود للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما وجهت الشكر والتقدير لكل من يساهم في دعم جهود الحفاظ على البيئة.

جهود مصر في حماية السلاحف البحرية

وتعد محمية اشتوم الجميل من المحميات الطبيعية الهامة في مصر، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في حماية السلاحف البحرية والكائنات المهددة بالانقراض. وتواصل وزارة البيئة تكثيف جهودها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والأنظمة البيئية من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

يُذكر أن السلاحف البحرية تلعب دورًا حيويًا في النظام البيئي البحري، وتواجه تحديات بيئية عديدة مثل التلوث البحري والصيد الجائر، مما يجعل الحفاظ عليها ضرورة ملحة للحفاظ على التوازن البيئي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.