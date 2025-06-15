الأحد 15 يونيو 2025
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محافظ الجيزة يتابع امتحانات الثانوية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظالجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة والازهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث بدأت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

وأوضح محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها ٨٧ ألفًا و٣٢١ طالبًا وطالبة موزعين على ١٨٦ لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وقطاعات المرافق من كهرباء ومياه، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الدعم والراحة لسير الامتحانات وتأمين مساراتها، وتلبية احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

منع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار لجان الثانوية العامة

كما أكد محافظ الجيزة علي رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات المحيطة باللجان الامتحانية بالتنسيق مع إدارات المرور، لمنع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية الكاملة والانضباط التام خلال فترة الامتحانات.

وشدد المحافظ على رفع مستوى النظافة بمحيط اللجان، وتكليف رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لرصد أي شكاوى أو بلاغات وسرعة التعامل الفوري معها.

كما أكد المهندس عادل النجار على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي لأي معوقات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مشددًا على ضرورة توفير أماكن انتظار مخصصة ومجهزة لأولياء الأمور، تتضمن مظلات وأماكن جلوس مناسبة ومياه شرب، بعيدًا عن محيط اللجان، حفاظًا على الانضباط وسلامة سير الامتحانات.

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