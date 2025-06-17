حملة موسعة تغلق 5 منشآت صحية مخالفة بدمياط الجديدة (صور)

نفذ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة موسعة أسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت صحية و4 مخازن غير مرخصة، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة المكثفة لأعمال الرقابة على المدن الجديدة وإزالة الإشغالات والتعديات،

إغلاق 5 منشآت طبية لمزاولة النشاط دون ترخيص

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة شملت غلق وتشميع 5 عيادات ومراكز طبية تقع في الحي الثاني والمنطقة المركزية، وذلك لإدارتها بدون تراخيص رسمية، وعدم تفعيل منظومة التخلص من النفايات الطبية بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى فصل المرافق عنها بالكامل.

وشدد رئيس الجهاز على أنه لن يُسمح بإعادة فتح أي منشأة إلا بعد تصحيح أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بفض الأختام الحمراء، وذلك وفقًا للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 51 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

غلق 4 مخازن مخالفة بمنطقة غرب الميناء

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مخازن مخالفة تعمل بدون ترخيص بمنطقة غرب الميناء، لمخالفتها الاشتراطات البيئية، وتم فصل المرافق عنها، ومصادرة المضبوطات وإيداعها في المخازن المركزية التابعة للجهاز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

إغلاق 5 منشآت طبية لمزاولة النشاط دون ترخيص

استمرار الحملات اليومية للقضاء على العشوائيات

أكد المهندس أشرف فتحي أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات والمخالفات التي تسيء للمظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة، مشددًا على أن الحملات مستمرة يوميًا في مختلف الأحياء والمجاورات، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يعمل على مدار الساعة لمنع أي مظهر عشوائي، ووجه الإدارات المعنية بتنفيذ الضوابط بكل حسم وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبًا أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية بضرورة الالتزام بشروط الترخيص، حفاظًا على الصورة الجمالية والتنظيمية للمدينة.

إشراف أمني وإداري مكثف على الحملة

وجرت الحملة تحت إشراف ميداني من المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن، والعميد يحيى الشاذلي، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، بالإضافة إلى قيادات شرطة التعمير ومسؤولي لجنة إزالة التعديات بالجهاز.





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