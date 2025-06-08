حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بدمياط خلال إجازة العيد

واصل جهاز مدينة دمياط الجديدة حملاته المكثفة للتصدي لمخالفات البناء وفرض الانضباط داخل الأحياء، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مواجهة مخالفات البناء والتعامل الفوري معها دون أي تهاون، ورفض أي تصالح على مخالفات جديدة.

رئيس الجهاز: لا تهاون في مواجهة التعديات

وأكد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن فرق الرصد والمتابعة التابعة للجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، نفذت عددًا من الحملات خلال الأسبوع الجاري، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة وإزالة تعديات على قطع أراضٍ سكنية، ضمن خطة الجهاز لمنع استغلال إجازة عيد الأضحى في ارتكاب مخالفات.

ضبط وإزالة مخالفات في عدة مناطق

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملات أسفرت عن إزالة شدة خشبية وإيقاف محاولة بناء دور مخالف بالقطعة رقم (54/217) بالمجاورة 17 في الحي الثالث، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة بالقطعة رقم (18/62) بالمجاورة الثانية في الحي الثاني، وكذلك إحباط محاولة بناء مخالف بالقطعة رقم (1/41) بالمجاورة الأولى في الحي الرابع، وذلك لمخالفتها الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة.

إزالة فورية لمخالفات بناء بدمياط الجديدة ومصادرة معدات ومواد البناء

مصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار فتحي إلى أنه تم مصادرة المعدات المستخدمة ومواد البناء، وإيداع المضبوطات بالمخازن المركزية التابعة للجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار الردع والتصدي الحازم لأي محاولة مخالفة.

متابعة مستمرة ومرور دوري

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات اليومية وتكثيف المرور في جميع أحياء المدينة على مدار الساعة، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النسق الحضاري والمعماري لمدينة دمياط الجديدة، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على المدن الجديدة من العشوائيات والتعديات.

إشراف ميداني وتنسيق أمني

وتجري هذه الحملات تحت إشراف مباشر من المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن، والعميد يحيى الشاذلي، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز، رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة، رئيس مباحث القسم، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إزالة التعديات بالجهاز.

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