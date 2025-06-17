الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

انقلاب سيارة محملة بمولدات كهرباء على طريق مصر إسكندرية الزراعي

انقلاب سيارة جامبو
انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو

شهد طريق مصر - إسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند منطقة الرادار باتجاه القاهرة، اليوم حادث انقلاب سيارة جامبو محملة بعدد اثنين مولد كهرباء، دون وقوع أي إصابات بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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انقلاب سيارة جامبو محملة بمولدات كهرباء على طريق مصر - إسكندرية الزراعي دون إصابات

تلقي  مدير أمن القليوبية اخطارا  إنقلاب سيارة جامبو محملة بمولدات كهرباء،تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستعدال السيارة وإزاحتها إلى جانب الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تم تحريك لودر من الوحدة المحلية بترسا لرفع آثار الحادث، وإزالة أي معوقات من الطريق حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.

وأكدت الجهات المعنية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجارٍ التأكد من سلامة الطريق بالكامل وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو 
انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو 
انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو 
انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو 
انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو 
انقلاب سيارة جامبو بطريق مصر اسكندرية، فيتو 

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