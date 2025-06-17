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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 70 عزبة في 7 مراكز بالمحافظة

اعتماد الاحوزة العمرانية
اعتماد الاحوزة العمرانية بالدقهليةة، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70 عزبة، في 7 مراكز هي: المنصورة، المنزلة، بني عبيد، منية النصر، بلقاس، ميت سلسيل، دكرنس، ويؤكد على الانتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتضافر كافة الجهود للجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة.

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