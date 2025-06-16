رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أعمال تطوير المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق داخل المنطقة الصناعية الثقيلة.

وشملت الجولة التفقدية مناطق صناعية ذات أهمية استراتيجية، وهي: منطقة الـ710 فدان، ومنطقة الـ2 مليون متر مربع، والمنطقة المحصورة بين A5 وA6، حيث تفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية على أرض الواقع، واطلع على نسب التنفيذ والموقف التنفيذي لكافة البنود الإنشائية والخدمية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم التوسع الصناعي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، ومؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في متابعة مستوى الجودة وسرعة الإنجاز.

وأضاف رئيس الجهاز أن تطوير شبكة الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الثقيلة يُمثل ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الصناعية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي بالمدينة.

كما وجه بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية، ورفع معدلات الأداء بالتنسيق بين الشركات المنفذة والجهات الاستشارية، وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بشكل يومي لمتابعة مستجدات المشروعات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

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