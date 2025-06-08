محافظ الدقهلية يكلف نائبه بتفقد المشروعات الخدمية بمدينة جمصة (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بتفقد مدينة جمصة وعدد من المشروعات الخدمية هناك، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصة، وحسن استغلالها وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين.



محافظ الدقهلية يكلف نائبه بتفقد الأوضاع وعدد من المشروعات بمدينة جمصة.

وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة ميدانية، بحضور العميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، تفقد خلالها عدد من المشروعات والميادين، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وتابع أعمال الانتهاء من تركيب وسائل الاستحمام على الشاطئ، والتأكد من توافر سيارات الإسعاف وجاهزيتها لأي طارئ.

فرق الإنقاذ بشاطئ جمصة بالزي الموحد والالتزام بالتعليمات

كما تفقد فرق الإنقاذ بالشاطئ للاطمئنان على الأداء والالتزام بالزي الموحد والالتزام بالتعليمات وسرعة الاستجابة للحالات وحسن التعامل مع المواطنين، كما تفقد المشايات المؤدية للبحر، وتابع تجربة الطفطف الجديد، ووسائل النقل الداخلي بالمدينة، كما تفقد عددا من المنتجعات السياحية بالمدينة.

نائب محافظ الدقهلية بتفقد مستشفى جمصة

كذلك قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بتفقد مستشفى جمصة للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، وأثنى على مستوى الأداء بالمستشفى وجاهزيتها لاستقبال أي حالات، واطمأن على توفر الرعاية والعناية الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، ووجه بضرورة استمرار الجاهزية خاصة خلال أيام العيد، وسرعة التعامل مع الحالات.

بشن حملة إشغالات مكبرة بمرافقة مدير شرطة المرافق بجمصة

كما قام "العدل" بشن حملة إشغالات مكبرة بمرافقة مدير شرطة المرافق، ورئيس مدينة جمصه، والجهاز التنفيذي المعاون من رئاسة مدينة جمصه، وتم رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير في الشوارع داخل المدينة، ورفع الإشغالات من الشاطئ.

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