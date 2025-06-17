الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم فهمي يكتشف مرضه بالصدفة ضمن أحداث مسلسل 220 يوم

كريم فهمي، فيتو
كريم فهمي، فيتو

قررت الشركة المنتجة لمسلسل 220 يوم عرضه اخر شهر يونيو الجاري يضم عددا من النجوم، وهو من بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة، والمسلسل من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل، وهو ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة.

 

مرض كريم فهمي

وخلال أحداث العمل يكتشف كريم فهمي الذى يلعب شخصية كاتب مرضه بالصدفة من خلال حادثة يتعرض لها هو وزوجته وخلال تواجده في المستشفي واجراء بعض التحاليل يكتشف مرضه.

 

 

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

طرح بوستر مسلسل 220 يوم

وطرحت منصة شاهد الرقمية الأحد الماضي البوستر الرسمي الخاص بـ مسلسل 220 يوم، الذي يجمع بين عدد من النجوم.

وأرفق حساب شاهد الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا: “ما بين حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة.. أحمد كان لازم يأخد أصعب قرار.. ٢٢٠يوم قريبًا على Shahid”.

 

كما روج المخرج كريم العدل للمسلسل ونشر البوستر عبر حسابه على فيس بوك وأرفق تعليق “٢٢٠ يوم.. قريبا”.

وظهر الفنان كريم فهمي على البوستر بـ “لوك” مختلف، حيث ظهر “أصلع” الرأس مع الاحتفاظ بذقن طويلة قليلا وشارب. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم فهمي مسلسل 220 يوم اخبار الفن صبا مبارك

مواد متعلقة

أبرزهم كريم فهمي وصبا مبارك، تعرف على أبطال مسلسل 220 يوم

بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، شاهد تعلن موعد عرض مسلسل "220 يوم"

الأكثر قراءة

نجل شاه إيران: لحظة الحرية تقترب والنظام على وشك الانهيار

الحكومة تحسم الجدل حول الانتهاء من الإيجار القديم لتطوير منطقة وسط البلد

الحكومة تكشف موقفها من إنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين بالإيجار القديم

والد الطفل ضحية اعتداء نجل محمد رمضان بنادي نيو جيزة يكشف تفاصيل التصالح

رجل ينهي حياة طليقته خنقا بحبل في مرسى مطروح

ربما، رسالة إيرانية غامضة بثلاث لغات تثير الرعب على منصة إكس

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك قبل الموسم الجديد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ربنا يكفينا شر التريند.. إمام بالأوقاف يوجه رسالة مهمة على الهواء (فيديو)

لأبنائنا الطلاب، أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام حرَّم الثأر وحذر من فوضى العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية