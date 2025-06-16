تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس، أعمال صيانة ورفع كفاءة المقاعد العامة على ممشى كورنيش النيل بنطاق الحي، في إطار توجيهات أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تطوير المظهر الحضاري للمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،

صيانة ورفع كفاءة المقاعد الخشبية بكورنيش النيل بدمياط

تركيب ألواح خشبية وصيانة الهياكل المعدنية

شملت الأعمال إعادة تركيب الألواح الخشبية للهياكل المعدنية الخاصة بالمقاعد، وصيانة الأجزاء التالفة منها، بالإضافة إلى أعمال دهان موحدة لإضفاء لمسة جمالية تتماشى مع الطابع العام للمكان.

استمرار أعمال الصيانة الدورية للمرافق العامة

أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حرصها على استمرار أعمال الصيانة الدورية للمقاعد والمرافق العامة بطول ممشى الكورنيش، لضمان جاهزيتها وسلامة استخدامها من قبل المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الترفيهية المقدمة لزوار الكورنيش.

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