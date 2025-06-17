القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بالمقطم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بأداء حركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة بالقاهرة.. وضبط مرتكبا الواقعة.





رصدت أجهزة الأمن، منشور تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بآداء حركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



أداء حركات استعراضية

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة ومستقليها.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة.

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