مصر للطيران تتوج بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا

حصلت الشركة الوطنية مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب " لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax، وهو تصنيف عالمي معترف به، يتم فيه تقييم شركات الطيران والتحالفات الدولية بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير الخاصة بتجارب المسافرين وجودة الخدمات.



أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة



وتسليم الجائزة خلال احتفالية رسمية أقيمت على هامش فعاليات معرض (Paris Air Show 2025) فى دورته الخامسة والخمسين، للإعلان عن الفائزين من شركات الطيران فى هذا التصنيف الدولى وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية وعدد من قيادات وزارة الطيران.

وتعد هذه الجائزة سابقة في تاريخ الطيران المدنى المصري، ودلالة واضحة على التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، كما تبرز مستوى الخدمات المتميزة التى تقدمها الشركه، فضًلا عن تلبية احتياجات المسافرين بكفاءة عالية، حيث حصلت الشركة كذلك على المركز ال (٦٨) ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًه حسب تقييم Skytrax، المؤسسة الدولية الأبرز في تصنيف شركات الطيران، بتقدم ٢٠ مركزا عن العام السابق ٢٠٢٤، وهو ما يُعد شهادة دولية على ما حققته الشركة من تقدم ملموس في تطوير منظومة خدماتها بما يتماشى مع رؤية مصر للطيران والتى تستهدف تعزيز جودة الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

تطوير وتحسين الخدمات المقدمه للركاب



وفي هذا السياق أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بهذا الإنجاز، مشيرا الى أن هذا التتويج يعكس ثمار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للطيران في سبيل الارتقاء بجودة خدماتها، ويُجسد نجاح منظومة الطيران المدنى فى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب، حيث قدمت فرق العمل المختلفة سواء الجوية أو الأرضية أو المتعاملين بالصفوف الأولى مع العملاء أداءً احترافيًا يُعبّر عن مستوى الكفاءة والالتزام الذي تتمتع به كوادر قطاع الطيران المدنى، مما أسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال الطيران المدني.

ومن جانبة، أعرب الطيار أحمد عادل، عن فخره بهذا الإنجاز الجديد الذي يعزز من تنافسية مصر للطيران على المستوى الإقليمى والقارى، مضيفًا أن الشركة في إطار سعيها المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات؛ نجحت خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة للركاب لتحسين تجربة سفرهم بدءًا حجز تذكرة السفر مرورًا بالمراحل المختلفة قبل وأثناء وبعد الرحلة وحتى استلامه أمتعته في رحلة العودة، وتابع أن الشركة تمضي بخطى واثقة نحو دعم الأسطول الجوى بطرازات حديثة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، وتوفير أعلى مستويات الراحة والسلامة للركاب، وفقًا للمعايير العالمية في مجال صناعة النقل الجوى.

وأوضح عادل أن ثقة عملائنا في مستوى الخدمة التي نقدمها، وانطباعاتهم الواضحه بما تحقق من تطوير ملموس على أرض الواقع، كان ولازال الدافع الحقيقى لحصول مصر للطيران على هذه المكانه المرموقة، والتي تعد انعكاسًا حقيقيًا لرضائهم عن الخدمات المقدمة وتتويجًا لجهود فرق العمل المختلفة.

الارتقاء بمعايير الخدمة العالمية من خلال التدريب المستمر لفرق العمل

كما علق الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية قائلا: "إن تقييم Skytrax جاء ليؤكد مدى التزامنا بالارتقاء بمعايير الخدمة العالمية من خلال التدريب المستمر لفرق العمل ذات التخصصات المختلفة، مضيفًا أن هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل هو إشادة عالمية وإقليمية بمستوى الخدمة، كما أكد أن ما تحقق هو ثمرة تنسيق فعّال بين فرق العمل، وتعاون مثمر بين مختلف قطاعات الشركة، مما يعكس روح الفريق الواحد ويُسهم في تقديم تجربة سفر متميزة ترقى لتطلعات عملائنا، حيث حصلت الشركه فى هذا التقييم كذلك على أفضل شركه طيران تطورا فى أفريقيا وأفضل وجبات مقدمه للركاب على الدرجه السياحيه فى أفريقيا وأفضل موظفى طيران وأفضل أطقم ضيافه فى أفريقيا.



جدير بالذكر، أن تقييم Skytrax يتم عن طريق فريق عمل متخصص ويشمل التقييم عدد من 360 إلى 380 شركة طيران سنويًا، ويتم بطريقة منهجية صارمة تشمل أكثر من 800 معيار، ويمر بمراحل تشمل التدقيق الداخلي، المراجعة الخارجية، وتقييم تجربة العملاء، ويشمل التقييم عدة محاور رئيسسة منها مستوى الخدمة على متن الطائرة، المنتجات والمرافق، خدمـــات ما قبل السفر، الالتزام بالمواعيد.

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