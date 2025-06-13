مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها لـ 4 دول بسبب الضربات الإسرائيلية علي إيران

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة اليوم إلى كل من أربيل وبغداد وعمان وبيروت لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة الجوية، بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والضربات الإسرائيلية علي إيران.

انتظام حركة الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري

وأكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية بالدولة المصرية

وأوضحت وزارة الطيران المدني أنه يجري التنسيق المستمر مع الجهات الدولية المختصة لحين إعادة فتح المجالات الجوية لبعض الدول الجوار؛ في ظل متابعة دقيقة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية.

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