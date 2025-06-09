الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بـ6 رحلات، مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام

رحلات مصر للطيران
رحلات مصر للطيران لموسم الحج، فيتو

بدأت الشركة الوطنية “مصر للطيران” اليوم الإثنين، جسرها الجوي لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

من المقرر أن تسير الشركة اليوم 6 رحلات جوية من جدة إلى مطار القاهرة الدولي لنقل حجاج قرعة سوهاج والبحيرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وحج الأفراد والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة ومصر للطيران حالة الطوارئ لإعادة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وسط تسهيلات كبيرة لراحة ضيوف الرحمن.

استعدادات مصر للطيران لعودة الحجاج

وعقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًّا موسعًا، بهدف الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

عودة حجاج بيت الله الحرام

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملًا على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران الشركة الوطنية مصر للطيران ضيوف الرحمن الحج مناسك الحج القاهرة مطار القاهرة الدولي بني سويف سلطات مطار القاهرة

مواد متعلقة

مصر للطيران الناقل الرسمي لعروض ديزني على الجليد في مصر 2025

مصر للطيران تطرح خصومات 50% على رسوم تعلية درجة السفر بمناسبة عيد الأضحي

مصر تؤكد ريادتها الإقليمية في مجال الطيران المدني بالمشاركة في أسبوع أفريقيا

مصر للطيران تشارك في المعرض السياحي الدولي بالصين وتوقع بروتوكول تعاون مع هواوي

مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة غدا

مافيا الحج والعمرة!.. وحدة لمكافحة الكيانات السياحية الوهمية.. وتحركات رسمية لمنع سيناريو العام الماضي

مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لسفر حجاج بيت الله الحرام غدا

انطلاق الموسم الصيفي، مطار مرسى مطروح يستقبل أول رحلة سياحية بولندية

الأكثر قراءة

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

بعد الهجوم الروسي، بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك رابع أيام العيد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه رابع أيام عيد الأضحى

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية