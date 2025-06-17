مدير كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية: هدفنا الأساسي هو تنمية المجتمع

قال الدكتور شريف كامل مدير كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه من المهم بالنسبة للكلية إشراك أطراف أخرى من المجتمع لتساهم في اختيار برامج يستفيد منها المجتمع، لأن هدفنا الأساسي هو تنمية المجتمع.

وأضاف شريف كامل خلال افتتاح مؤتمر كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بعنوان "نحو المستقبل.. رؤى ملهمة لعالم الأعمال 2025"، أن الكلية تطلق اليوم منصة معرفية تحتوي على الكثير من المقالات والفيديوهات من اجل المجتمع، لافتا إلى أنها مهمة للغاية لبناء القدرات ودعم الاقتصاد، وتراعي التغيرات الجيوسياسية.

تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الأعمال

وأكد كامل أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يلعبان دورا هاما في إدارة الأعمال، كما أن التعليم قادر على إحداث الأثر.

وتابع: إنه خلال الأسابيع الماضية كانت الكلية تحاول أن تناقش وتراعي المشهد الاقتصادي الخاص بمصر والتطلعات في ظل التعقيدات والتحديات، والمؤتمر اليوم يعد فرصة للابتكار ولأن نحدد ماذا علينا أن نفعل.

تتضمن الفعالية العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من الأكاديميين البارزين والمتخصصين وقادة الفكر ورواد الأعمال، وأبرز القادة التنفيذيين في قطاع الأعمال الذين سيناقشون سبل التعامل مع المشهد الاقتصادي في مصر في ظل التقلبات العالمية، واستشراف مستقبل الابتكار والقدرة على الصمود وفرص النمو الصناعي والتوسع المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر واللوجستيات في عالم سريع التغير.

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