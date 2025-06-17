الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

حبس مالك مطعم نشب به حريق بتهمة الإهمال وتشغيل أطفال في مصر الجديدة

حبس
حبس

 أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس مالك مطعم نشب به حريق بتهمة الاهمال وتشغيل اطفال قصر لديه وعدم الالتزامات باشتراطات السلامة المهنية 4 ايام علي ذمة التحقيق. 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على النيران التي اندلعت بأحد المطاعم الشهيرة في ميدان سفير بحي النزهة، وذلك قبل امتدادها إلى الشقق السكنية بالعقار المكون من ستة طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، بعد تنفيذ عملية إخلاء للسكان وفصل التيار الكهربائي والغاز لمنع حدوث انفجار نتيجة شدة النيران

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم وراء الحريق
وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم الكائن بالطابق الأرضي، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ووصولها إلى شرفات الطوابق من الأول حتى الثالث، كما امتدت النيران إلى محل أحذية مجاور مغلق، وأسفرت عن تفحم محتوياته بالكامل، إلى جانب التلفيات التي لحقت بالمطعم.


وأصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالمبنى وبيان مدى تأثره بارتفاع درجات الحرارة والنيران التي اندلعت في الطابق الأرضي

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نيابة مصر الجديدة قوات الحماية المدنية ميدان سفير النيابة العامة

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