رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24، الصادر في 12 يونيو 2025، 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات خدمية.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1278 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 786 متر مربع زمام قرية أفنيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة وحدة صحية.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400 متر مربع كائنة بحي شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1280 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطنين أحمد عبد الشافى البلشى وفاطمة سادات العبد، بمساحة 340 متر مربع كائنة بمنطقة الميل الغربى زمام قرية كفر شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لإقامة محطة رفع صرف صحى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1281 لسنة 2025، بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1078 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 110 متر مربع بزمام بندر الواسطى بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإقامة مكتب تأمينات ومعاشات.

تخصيص أراضي الدولة الخاصة لإقامة مشروعات



-وقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 1282 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1505 متر مربع ضمن القطعة رقم 14 بحوض المداور نمرة 5 بقرية الراهبين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة رسمية للغات.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1283 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19987 متر مربع كائنة أمام مساكن حى النصر بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقامة مقر إداري ومخازن استراتيجية وسكن إداري للعاملين بالهيئة المذكورة، على أن يتم تنفيذ المش روع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1284 لسنة 2025، بشأن تعجيل قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1381 لسنة 2019، لتكون 2730 متر مربع بدلًا من 37.3051 متر مربع، كما يعدل غرض التخصيص ليكون لإقامة "مدرسة رسمية للغات" بدلًا من "مدرسة تجريبية".

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1285 لسنة 2025، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن شعبان سليمان عبد الباقى بمساحة 2450 متر مربع ضمن حوض الملقة البحرية زمام قرية ميدوم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادية باسم (مدرسة شعبان سليمان عبد الباقى).

-و قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1286 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 14.1 فدان تقريبًا، تعادل 4806 متر مربع، كائنة بمنطقة تجمع النهايات زمام قرية رأس مسلة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة أحمد بدوى المقامة عليها.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1733 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 150م2 زمام قرية فلسطين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح منطقة بريد الوادي الجديد لإقامة مكتب بريد.

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