رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23، الصادر في 4 يونيو 2025، 7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1271 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع زمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مبنى إدارة تموين باريس.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1272 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000 متر مربع كائنة بجوار ميناء شرم الشيخ البحرى زمام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية لإقامة معسكر نقطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطن محمد مرعى محمد إبراهيم، بمساحة 700 متر مربع ضمن حوض الجمل زمام قرية الشوبك ناحية قرية ننا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوسعة مدرسة الشوبك الابتدائية.

تخصيص أراض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات



-قرار رئيس الوزراء رقم 1274 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1875 متر مربع بتقسيم النور، القطعة 8/ج، ضمن زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة لإقامة مبنى الأرشيف المركزى لدار محفوظات الضرائب العقارية.

-قرار رئيس الوزراء رقـم 1275 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1663 متر مربع ضمن القطعة رقم 5 بحوض مخشخش نمرة 14 زمام قرية عالم حمزة ناحية قرية منشأة الجمال التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1276 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمس احة 79 مترا مربعا ضمن القطعة رقم 166 بحوض الغفارة نمرة 8 زمام قرية كوم أشناوى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوسعة مسجد المنشاوي.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1277 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 211 متر مربع، بجوار مستشفى سمالوط العام زمام مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بالإيجار الاسمى، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.