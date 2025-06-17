مصر للطيران تنظم غدًا 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

تواصل الشركة الوطنية مصرللطيران جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غدًا الأربعاء 18 يوليو 2025، عدد 17 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة

5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

2 رحلة المدينة المنورة - أسوان

2 رحلة المدينة المنورة - الأقصر.

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الأسكندرية والشرقية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتضامن البحيرة وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر وقنا، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

22 رحلة جوية، اليوم

وفي سياق متصل، تسير الشركة اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2025 عدد 22 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة

2 رحلة جدة - باماكو

11 رحلة المدينة المنورة - القاهرة

رحلة المدينة المنورة - أسوان.

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والشرقية والدقهلية وتضامن القاهرة والإسكندرية والمنوفية وأسوان والمنيا، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينيين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

وشهد الجسر الجوي لـمصر للطيران انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران للخروج بموسم يليق باسم مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

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