مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى 4 وجهات بسبب الأحداث الجارية

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطارات بيروت وعمّان وبغداد وأربيل لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، نظرا للأحداث الجارية في المنطقة وحرصًا على سلامة عملائها.

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطارات بيروت وعمّان وبغداد وأربيل

وناشدت الشركة العملاء المسافرين على متن الرحلات المتجهة للوجهات المذكورة والقادمة منها مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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