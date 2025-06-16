شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران والمستندات المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لشغل وظيفة ضابط حركة لاسلكي بمحطة أسوان بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا)

بالشروط الآتية.

الشروط المطلوبة:

الحصول على شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون واللاسلكي ومسبوق بثانوية عامة أو مؤهل متوسط مناسب.

ذكور فقط / قبول العمل بنظام النوبات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة:-

(1) لا يزيد من المتقدم على (۳۰) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

(۲) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة (أسوان) أو المقيمين فيها إقامة دائمة، على أن يكون العنوان مدونا

ببطاقة تحقيق شخصية.

(۳) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

( ٤) تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

(5) إستيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

(۷) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو http://hrholding.egyptair.com وذلك خلال الفترة من ١٨ / ٦ / ٢٠١٥ حتى ٢٧ / ٢٠٢٥/٦

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد " كمبيوتر ".

السيرة الذاتية (CV).

عدد (۲) صورة شخصية.

- المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- دمغة بقيمة (١٠٥) قروش + طابع الشهيد.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

لن يتم الإعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.



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