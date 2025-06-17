الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج اليوم

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو
ads

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2025 عدد 22 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة 
2 رحلة جدة - باماكو
11 رحلة المدينة المنورة - القاهرة 
1 رحلة المدينة المنورة - أسوان

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والشرقية والدقهلية وتضامن القاهرة والإسكندرية والمنوفية وأسوان والمنيا، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينيين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

 

شهد الجسر الجوي لـمصر للطيران انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران للخروج بموسم يليق باسم مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحجاج اليوم المدينة المنورة جدول رحلات مصر للطيران حجاج بعثة الداخلية حجاج بيت الله الحرام حجاج دولة مالي رحلات مصر للطيران رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج عودة حجاج بيت الله الحرام مصر للطيران

مواد متعلقة

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران والمستندات المطلوبة

مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

بنك المعرفة المصري منصة إقليمية رائدة.. دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية.. اليونسكو تعتمد المبادرة المصرية.. وزير التعليم العالي: نسعى للتوسع إقليميا ودوليا

مصر للطيران تنظم 21 رحلة جوية لعودة الحجاج

مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يناقش خطط التطوير المستقبلية

مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

وزير الطيران يلتقي رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث سبل التعاون

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى 4 وجهات بسبب الأحداث الجارية

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات

محاولات في الكونجرس الأمريكي لتقييد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

داليا زيادة تهاجم المصريين من أجل عيون إسرائيل

انفجارات تهز تل أبيب ومحيطها بعد رشقة صواريخ إيرانية مباغتة لم يكن جيش الاحتلال على دراية بها

ماكرون: محاولة تغيير نظام إيران بضرب القنابل من الخارج خطأ إستراتيجي

ترامب يرفض التوقيع على بيان قمة السبع بشأن إسرائيل وإيران

فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

بنفيكا يخطف التعادل أمام بوكا جونيورز في مونديال الأندية و3 حالات طرد (فيديو)

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط إيران تعلن إسقاط 20 صاروخا إسرائيليا فوق سماء شيراز